США не стали исключать введения санкций против РФ из-за инцидента в Керченском проливе Будут обсуждать с европейскими странами

США не стали исключать введения санкций против России из-за инцидента с украинскими моряками в Керченском проливе. Об этом в понедельник заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Как пишет РИА Новости, США и страны Европы также будут обсуждать, нужно ли вводить против России отдельный пакет санкций или можно добавить новые к крымским ограничениям. «В этом вопросе в качестве ответа на действия России мы должны рассматривать ряд подходов, в том числе и в части пакета санкций», — приводит агентство слова Волкера.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских корабля. Российский суд арестовал 24 моряков. По версии ФСБ, они незаконно проникли на территорию России. По версии украинской стороны, Россия была предупреждена о том, что корабли Украины будут проходить под Крымским мостом. Киев в ответ на действия России ввел в десяти регионах страны военное положение и запретил въезд в страну мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет.