В ЗакСе Петербурга предложили отпускать бездомных собак из приютов после стерилизации Автор инициативы отметил, что такая практика снижает количество бродячих животных и их заболеваний

Лидер фракции «Единая Россия» в ЗАкСе Петербурга Александр Тетердинко подготовил законопроект, согласно которому неагрессивных бродячих собак после стерилизации будут отпускать из приютов на улицы. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

По существующему законодательству Петербурга бездомных животных отлавливают и содержат за счет городского бюджета. По словам автора инициативы, фактически после вакцинации и стерилизации (кастрации) неагрессивных собак отпускают обратно, так как их содержание «значительно обременяет городскую казну». Он также отметил, что такая практика снижает количество бродячих животных и их заболеваний. Однако это противоречит законодательству.

В связи с этим депутат предложил внести поправки в закон. Единоросс добавил, что такой метод экономически обоснован и позволит остановить распространение бешенства и других заболеваний.

Отметим, в конце лета Александр Тетердинко предложил запретить устанавливать в школах города вендинговые автоматы. По его словам, из-за подобных автоматов школьники отказываются от полноценного горячего питания в столовых. Кроме того, ученики ходят в школу с наличными для торговых автоматов, что небезопасно.