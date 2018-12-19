День ветерана труда станет в Петербурге официальным праздником Будут отмечать 2 мая

День ветерана труда станет в Петербурге официальным праздником, его будут отмечать 2 мая. Законодательное собрание приняло законопроект в третьем чтении в среду.

Одним из автором законопроекта стал глава комитета по законодательству Денис Четырбок. Он напомнил, что ветераны труда получают ряд льгот, но заслуживают и специального праздника. Всего в Петербурге живет около полумиллиона граждан, которые получили это звание.

В 2014 году ЗакС уже предлагал учредить в Северной столице День ветерана труда. Тогда авторы законопроекта Виталий Милонов и Андрей Васильев хотели выбрать дату 12 января. Депутаты предложили им подумать над другой датой.

Отметим, в этом году депутаты ЗакСа уже приняли за основу законопроект о Дне работников ЗАГСов, Дне волонтера и Дне профсоюзного работника. Одним из авторов большинства этих инициатив стал Денис Четырбок. Ранее комитет по законодательству, главой которого является Четырбок, предлагал отмечать День окончания Ленинградской битвы и День перевода.