Годовая инфляция составила 3,9%

Годовая инфляция составила 3,9%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в среду.

По данным за неделю с 11 по 17 декабря, инфляция составила 0,2%. Больше всего выросла стоимость куриных яиц — на 4,4%. Росстат отметил, что с начала декабря цены увеличились на 0,5%.

Напомним, ранее Центробанк сообщил, что инфляция по итогам года составит 3,9-4,2%. В следующем году показатель вырастет до 5-5,5%. При этом, регулятор допустил рост инфляции весной до 6%. Затем цены стабилизируются, считает в ЦБ.