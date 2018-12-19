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19.12.18 / 21:48 Новости / Россия и мир / Экономика

Годовая инфляция составила 3,9%

Коллаж АБН

Годовая инфляция составила 3,9%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в среду.

По данным за неделю с 11 по 17 декабря, инфляция составила 0,2%. Больше всего выросла стоимость куриных яиц — на 4,4%. Росстат отметил, что с начала декабря цены увеличились на 0,5%.

Напомним, ранее Центробанк сообщил, что инфляция по итогам года составит 3,9-4,2%. В следующем году показатель вырастет до 5-5,5%. При этом, регулятор допустил рост инфляции весной до 6%. Затем цены стабилизируются, считает в ЦБ.

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