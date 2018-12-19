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19.12.18 / 12:56 Новости / Россия и мир

ЦБ: В 2019 году подорожают сигареты, топливо и алкоголь

Вино подорожает на 0,9%, сигареты и топливо - на 4,6%

Центробанк РФ в своем докладе о денежно-кредитной политике спрогнозировал подорожание сигарет, топлива и алкоголя. Об этом стало известно в среду из соответствующего документа, опубликованного на сайте регулятора.

Средняя стоимость вина в будущем года увеличится на 0,9%. Так повлияют на цены отмены льготных акцизов на алкоголь: ставки акцизов не изменятся, однако цены вырастут из-за отмены льготных акцизов на российское вино и шампанское из мест с защищенным географическим указанием. Причиной отмены стало требование ВТО создать равные условия для российских и зарубежных производителей.

А ставки акцизов на табачную продукцию со следующего года вырастут на 9,1%. При этом сигареты станут дороже на 4,6%. Вклад в годовую инфляцию составит 0,1 п.п.

Существеннее всего вырастут акцизные ставки на бензин и дизельное топливо. В первый месяц будущего года прирост розничных цен на них не должен превышать 1,7%, а во второй и третий месяцы прирост должен соответствовать прогнозному среднегодовому уровню инфляции. За весь год цены на моторное топливо повысятся не более чем на 4,6%, что не вызовет негативных последствий. Это внесет в годовую инфляцию примерно 0,2 п.п.

Кроме того, на 4% увеличатся акцизы на легковые автомобили. Из-за этого розничные цены вырастут в среднем на 0,2%. Это значительно повлияет на годовую инфляцию.

Отметим, в пятницу, 14 декабря, регулятор сообщил, что допускает рост инфляции в первом полугодии следующего года до 6%. Однако в дальнейшем прогнозируется сбалансировании инфляции. Поквартальный рост ожидается около 1%.

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