СМИ: В Новый год Беглов может отменить постановление о передаче Исаакия РПЦ В КИО сказали, что обсуждение вопроса уже идет

В Новый год временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов может отменить постановление о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви. Об этом стало известно в пятницу, пишет «Фонтанка».

Беглов ответил на запрос группы оппозиционных депутатов Законодательного собрания Петербурга. В ответе говорится, что в течение двух лет с момента издания распоряжения отменить его невозможно. Распоряжение было издано 30 ноября 2016 года.

Отменить распоряжение удастся по истечении этого срока и в случае отсутствия заявки от РПЦ. Как пишет «Фонтанка», в комитете имущественных отношений уже обсуждали этот вопрос.

Напомним, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в начале 2017 года объявил, что Исаакиевский собор передадут церкви в безвозмездное пользование на 49 лет. Это вызвало возмущение в обществе, жители города выходили на протестные митинги к собору. При этом у Смольного не было заявки от РПЦ.