«Лахта Центр» получил «платиновый» уровень экологического сертификата LEED Набрал 82 балла

Небоскреб «Лахта Центр» в Петербурге получил международный экологический сертификат LEED Platinum, набрав 82 балла из 100 возможных. Об этом в понедельник сообщили в АО «МФК Лахта Центр».

При этом на этапе проектирования и строительства комплекс был предсертифицирован по стандарту LEED Gold. Однако во время реализации проекта строители улучшили показатели транспортной доступности и велоинфраструктуры, качество внутренней среды. Кроме того, было доказано отсутствие негативного влияния на окружающую среду благодаря очистным сооружениям и увеличен расчетный уровень энергоэффективности зданий, отметили в компании.

Добавим, LEED – система оценки «зеленого строительства» по пяти категориям. Это экологичность площадки строительства, эффективное потребление воды, энергия и окружающая среда, материалы и ресурсы и качество окружающей среды в помещениях. Также дополнительные баллы даются за инновационность, дизайн и региональную приоритетность.