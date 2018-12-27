Петербург встал в семибалльных пробках днем в четверг Все из-за ДТП и дорожных работ

Из-за ДТП и дорожных работ в Петербурге образовались семибалльные пробки уже днем в четверг. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным на 16:00 по московскому времени, заторы в том числе образовались на Невском проспекте, Садовой улице, практически на всем протяжении набережной Обводного канала. Стоят участки Воскресенской, Арсенальной, Дворцовой, Выборгской и Свердловской набережных.

На Васильевском острове «красные» 8-я и 9-я линии, Средний проспект, Университетская набережная возле Дворцового и Благовещенского мостов. На Петроградской стороне стоят практически все автодороги, больше всего – в районе пересечения набережной реки Карповки и Каменноостровского проспекта, а также на площадь Льва Толстого.

Добавим, по прогнозу синоптиков, в четверг в Петербурге продолжит идти снег. В течение суток столбик термометра будет колебаться от -4 до -6 градусов. На дорогах ожидается гололедица.