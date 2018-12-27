Средний размер ипотечного кредита в ноябре достиг рекордного показателя Это на 15,5% больше, чем в ноябре прошлого года

Средний размер ипотечного кредита в ноябре 2018 года достиг рекордной суммы за все время наблюдений – 2,34 млн рублей. Об этом в четверг сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Это на 15,5% (или на 315,3 тыс. рублей) больше, чем в ноябре прошлого года. Такой вывод был сделан на основе данных 4,1 тыс. кредитных организаций. В НБКИ считают, что рост связан со снижением сумм первоначального взноса.

Лидером в рейтинге наибольшего среднего размера за ноябрь является Москва – 4,48 млн рублей, затем идет Московская область – 3,36 млн рублей, Петербург – 3 млн рублей, Хабаровский край – 2,76 млн рублей.

Больше всего средний размер ипотечного кредита по сравнению с предыдущим ноябрем вырос в Воронежской области – на 39,6%. На втором месте Хабаровский край (28,7%), затем Тульская область (26,1%). Снижение ипотечного кредитования наблюдается только в Москве (-1,6%), а в Петербурге рост составил 13,8%.

Отметим, в октябре НБКИ на основе своего исследования заявило, что ипотечный кредит в 2018 году стал менее доступным для россиян. Рекомендованный размер ежемесячного дохода для комфортной выплаты ипотеки в марте-октябре 2018 года вырос на 8,7%, с 64,7 д 70,3 тыс. рублей. Таким образом рекомендованный размер оказался на уровне августа 2017 года,