В Петербурге по сравнению с прошлым годом выросла доля устаревших теплосетей Составляет почти 50%

В Петербурге по сравнению с прошлым годом выросла доля устаревших теплосетей – тех, которым больше 25 лет. Об этом в четверг на межведомственной комиссии по отоплению рассказали представители компании «Теплосеть».

Как передает 78.ru, теперь доля равна почти 50%. Количество аварий уже превысило прошлогоднее на 6% и составило 5384 раза.

В этом году теплоэнергетики переложили 14,2 км теплосетей. Также на 26,8 км провели капремонт.

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Напомним, в октябре этого года председатель комитета по энергетике Андрей Бондарчук сообщил, что 45% труб «Теплосети» отработали свой нормативный срок. «Есть два вида износа, — говорил Бондарчук, — бухгалтерский износ исходит из расчетного срока эксплуатации труб – 25 лет. Также есть физический износ – он проверяется гидравлическими и температурными испытаниями. В Петербурге средний процент труб «Теплосети», которые отработали свой нормативный срок – 45%».