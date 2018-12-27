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27.12.18 / 14:51 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге по сравнению с прошлым годом выросла доля устаревших теплосетей

Составляет почти 50%

Фото АБН

В Петербурге по сравнению с прошлым годом выросла доля устаревших теплосетей – тех, которым больше 25 лет. Об этом в четверг на межведомственной комиссии по отоплению рассказали представители компании «Теплосеть».

Как передает 78.ru, теперь доля равна почти 50%. Количество аварий уже превысило прошлогоднее на 6% и составило 5384 раза.

В этом году теплоэнергетики переложили 14,2 км теплосетей. Также на 26,8 км провели капремонт.

В праздники коммунальщики будут работать в усиленном режимею Всего дежурство elen нести 100 человек и 20 единиц техники.

Напомним, в октябре этого года председатель комитета по энергетике Андрей Бондарчук сообщил, что 45% труб «Теплосети» отработали свой нормативный срок. «Есть два вида износа, — говорил Бондарчук, — бухгалтерский износ исходит из расчетного срока эксплуатации труб – 25 лет. Также есть физический износ – он проверяется гидравлическими и температурными испытаниями. В Петербурге средний процент труб «Теплосети», которые отработали свой нормативный срок – 45%».

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