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28.12.18 / 14:37 Новости / Россия и мир / Экономика

В 2018 году «Газпром» увеличил добычу газа почти до 500 млрд кубометров

Экспорт газа вырос до 201 млрд кубометров

газпром петербургВ 2018 году госкорпорация «Газпром» увеличила добычу газа до 497,6 млрд кубометров. Об этом в пятницу сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.

Как передает ТАСС, Миллер отметил, что спрос на российский газ резко растет. В этом году экспорт газа в страны дальнего зарубежья превысит 201 млрд кубометров. «Газпром» ставит исторический рекорд по поставкам газа на экспорт третий год подряд.

Показатель добычи газа за год вырос на 26,6 млрд кубометров. Напомним, в прошлом году «Газпром» добыл 472 млрд куб. м. Поставки в Европу в 2017 году составили 194,4 млрд кубометров.

Ранее «Газпром» повысил прогноз по добыче энергоносителя. Прежний прогноз составлял 476 млрд кубометров, его повысили до 495 млрд куб. м.

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