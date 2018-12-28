В 2018 году «Газпром» увеличил добычу газа почти до 500 млрд кубометров

В 2018 году госкорпорация «Газпром» увеличила добычу газа до 497,6 млрд кубометров. Об этом в пятницу сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
Как передает ТАСС, Миллер отметил, что спрос на российский газ резко растет. В этом году экспорт газа в страны дальнего зарубежья превысит 201 млрд кубометров. «Газпром» ставит исторический рекорд по поставкам газа на экспорт третий год подряд.
Показатель добычи газа за год вырос на 26,6 млрд кубометров. Напомним, в прошлом году «Газпром» добыл 472 млрд куб. м. Поставки в Европу в 2017 году составили 194,4 млрд кубометров.
Ранее «Газпром» повысил прогноз по добыче энергоносителя. Прежний прогноз составлял 476 млрд кубометров, его повысили до 495 млрд куб. м.
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