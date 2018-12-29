Росстат оценил инфляцию по предварительным данным За декабрь индекс потребительских цен составил 0,8% по сравнению с ноябрем

Федеральная служба государственной статистики оценила инфляцию по итогам года на уровне 4,2% по предварительным данным. Об этом в субботу сообщили в Росстат.

За декабрь индекс потребительских цен составил 0,8% по сравнению с ноябрем. А с начала текущего года – 4,2%. В декабре предыдущего года этот показатель достиг 0,4%, а с января по декабрь – 2,5%. На продовольственные товары инфляция за декабрь к ноябрю составила 1,7% , на непродовольственные – 0,2%.

Ведомство сообщило, что окончательные сведения по инфляции будут представлены 10 января 2019 года.

Отметим, во вторник, 25 декабря, Минфин заявил, что инфляция по итогам года составит 4 — 4,1%. А ВВП составил 1,8%. Профицит бюджет по итогам 2018 года будет равен 2,5%. А нефтегазовый дефицит – 6,4%.