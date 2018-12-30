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30.12.18 / 17:53 Новости / Россия и мир / Экономика

Суд в Москве принял к производству иск «Промсвязьбанка» к экс-владельцам на 282 млрд рублей

Предварительное заседание назначено на февраль

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск «Промсвязьбанка» к экс-владельцам — братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым, а также бывшим топ-менеджерам банка о взыскании убытков на 282,2 млрд рублей. Об этом стало известно в воскресенье.

Согласно картотеке арбитражных дел, предварительное заседание назначено на 21 февраля. Всего в качестве ответчиков выступают 13 человек. В качестве третьих лиц к делу привлечены Центробанк РФ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Ранее в «Промсвязьбанке» сообщили, что в иске фигурируют члены правления, топ-менеджеры и должностные лица банка, подписывавшие от имени банка убыточные сделки, передает ТАСС. В кредитной организации считают, что они причинили банку ущерб в размере более 282 млрд рублей. В ПСБ отмечали, что заявление направлено на восстановление положения, существовавшего до совершения противоправных действий.

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