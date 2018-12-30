Медведев назначил нового замглавы Минстроя РФ Им стал Максим Егоров

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил нового заместителя министра строительства и ЖКХ, им стал Максим Егоров. Соответствующее распоряжение от 29 декабря размещено на сайте правительства в воскресенье.

В Минстрое Максим Егоров будет курировать работу департаментов жилищно-коммунального хозяйства и городской среды, уточнили в министерстве. Кроме того, он будет заниматься анализом состояния сферы ЖКХ в стране, вопросами капремонта, ликвидации фонда аварийного жилья и выполнять другие задачи.

Добавим, Максим Егоров родился в 1977 году в Горьком (Нижний Новгород). Ранее он занимал пост советника главы Минстроя РФ. До прихода в министерство Егоров был советником губернатора Тюменской области.