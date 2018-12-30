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30.12.18 / 14:59 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Ленобласти дежурят почти 400 единиц спецтехники в новогодние каникулы

Диспетчеры круглосуточно следят за ситуацией

Фото АБН

В период новогодних каникул движение транспорта по дорогам Ленинградской области обеспечивают почти 400 единиц спецтехники. Об этом в воскресенье сообщили в правительстве региона.

Спецтехника ежедневно очищает проезжую часть и обочины от снега, обрабатывает дороги противогололедными материалами, чистит дорожные знаки. Диспетчерская служба «Ленавтодора» круглосуточно контролирует ситуацию на дорогах и погоду.

Добавим, по данным Северо-Западного УГМС, в Ленобласти в воскресенье ожидается облачная погода. В большинстве районов идет небольшой снег, а на дорогах – местами гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -4 до +1 градуса.

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