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31.12.18 / 12:22 Новости / Петербург и Ленобласть

В Сестрорецке восстановили электроснабжение

В Сестрорецке восстановили электроснабжение. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе «Ленэнерго».

Отключение электричества произошло накануне вечером. Причина – технологическое нарушение на линии. Сотрудники «Ленэнерго» восстановили подачу электричества к 23:50 часам, передает «Фонтанка».

Отметим, из-за нарушения без света остались жители частных домов. В частности, на улицах Борисова, Володарского, 1-го Мая, а также на набережной реки Сестры и Приморском шоссе.

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