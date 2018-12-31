В Сестрорецке восстановили электроснабжение

В Сестрорецке восстановили электроснабжение. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе «Ленэнерго».

Отключение электричества произошло накануне вечером. Причина – технологическое нарушение на линии. Сотрудники «Ленэнерго» восстановили подачу электричества к 23:50 часам, передает «Фонтанка».

Отметим, из-за нарушения без света остались жители частных домов. В частности, на улицах Борисова, Володарского, 1-го Мая, а также на набережной реки Сестры и Приморском шоссе.