Российские АЭС выработали рекордные 204 млрд кВтч в 2018 году Максимальную выработку обеспечили Калининская, Балаковская и Ленинградская АЭС

Российские атомные электростанции (АЭС, филиалы концерна «Росэнергоатом») выработали рекордные 204,27 млрд кВтч по итогам 2018 года. Об этом во вторник рассказали в пресс-службе концерна.

Отмечается, что максимальную выработку обеспечили Калининская (порядка 35 млрд кВтч), Балаковская (около 31 млрд кВтч) и Ленинградская АЭС (более 28 млрд кВтч). Отметим, в 2017 году станции «Росэнергоатома» выработали около 202,868 млрд кВтч электроэнергии.

Добавим, в состав концерна входят все 10 атомных станций России, наделенных статусом филиалов, а также предприятия, которые обеспечивают деятельность генерирующей компании. Суммарно на этих АЭС в эксплуатации находятся 35 энергоблоков общей установленной мощностью 29 ГВт. В настоящий момент доля атомной генерации в общем энергобалансе России составляет порядка 19%.