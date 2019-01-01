Все новости

01.01.19 / 19:13 Новости / Россия и мир / Экономика

Российские АЭС выработали рекордные 204 млрд кВтч в 2018 году

Максимальную выработку обеспечили Калининская, Балаковская и Ленинградская АЭС

Российские атомные электростанции (АЭС, филиалы концерна «Росэнергоатом») выработали рекордные 204,27 млрд кВтч по итогам 2018 года. Об этом во вторник рассказали в пресс-службе концерна.

Отмечается, что максимальную выработку обеспечили Калининская (порядка 35 млрд кВтч), Балаковская (около 31 млрд кВтч) и Ленинградская АЭС (более 28 млрд кВтч). Отметим, в 2017 году станции «Росэнергоатома» выработали около 202,868 млрд кВтч электроэнергии.

Добавим, в состав концерна входят все 10 атомных станций России, наделенных статусом филиалов, а также предприятия, которые обеспечивают деятельность генерирующей компании. Суммарно на этих АЭС в эксплуатации находятся 35 энергоблоков общей установленной мощностью 29 ГВт. В настоящий момент доля атомной генерации в общем энергобалансе России составляет порядка 19%.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,136 seconds.