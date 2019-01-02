Реконструкция библиотеки им. Ленина в Петербурге начнется 9 января И продлится около восьми месяцев

Строительно-монтажные работы в рамках реконструкции библиотеки им. Ленина в Петроградском районе Петербурга начнутся сразу после праздников – 9 января. В среду временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов посетил объект.

Планируемая дата окончания ремонта – 1 сентября 2019 года, пишет «Петербургский дневник». Однако Беглов отметил, что необходимо ускорить работы и завершить их к 25 августа, чтобы дети смогли воспользоваться библиотекой перед новым учебным годом.

В 2019 году на ремонт здания выделили порядка 46,5 млн рублей, уточняет издание. Добавим, согласно информации на сайте библиотеки, на период ремонта учреждение будет обслуживать читателей по другому адресу. Временный пункт будет находиться на Большой Пушкарской улице, 64.