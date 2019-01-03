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03.01.19 / 10:15 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа открылась на повышении

Индекс Мосбиржи - 2370,56; РТС - 1069,39

Фото АБН

Московская биржа в четверг открылась на повышении. Индекс Мосбиржи вырос на 0,05% и составил 2370,56 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,06% до 1069,39 пунктов.

Затем индексы резко пошли на снижение. По фиксингу на 10:01 часов, индекс Мосбиржи упал на 0,42% до 2359,36 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,36% и составил 1064,86 пунктов.

Аналитик ГК Forex Club Иван Марчена считает, что российский рынок акций рискует начать первую торговую сессию 2019 года снижением индексов на фоне неблагоприятных сигналов с мировых бирж. Рубль может торговаться ниже отметки в 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро на фоне падения цен на нефть. Вместе с тем, объемы торгов наверняка будут небольшими.

Основные американские фондовые индексы накануне увеличились в пределах 0,5%, отметил аналитик. Европейские биржи накануне показали в основном снижение по основным индексам. Мировые цены на нефть падают более чем на 1% на фоне опасений относительно замедления роста мировой экономики и вероятного переизбытка предложения нефти. По последним данным американского Минэнерго, добыча нефти в стране в октябре составила 11,5 млн баррелей нефти в день. Это выше показателей России и Саудовской Аравии, уточнил Марчена.

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