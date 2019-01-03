Все новости

03.01.19 / 13:12 Новости / Россия и мир / Экономика

Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка

Фото АБН

Национальный банк Украины оштрафовал дочернюю компанию Сбербанка. Об этом сообщил украинский регулятор.

Сумма штрафа – 94,73 млн гривен, передает ТАСС.Э то около $3,3 млн. Причина – выявленные после проверки нарушения по отмыванию отходов. По данным Нацбанка, общая сумму рисковых транзакций составила более 3 млн гривен — $107 млн.

Отметим, в прошлом году Национальный банк Украины подал иски к бывшему совладельцу «Приватбанка» Игорю Коломойскому. Регулятор требовал погасить долги по пяти кредитам. Их выдали «Приватбанку» в 2008-2015 годах. Общая сумма – 10 млрд гривен.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.