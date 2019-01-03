Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка

Национальный банк Украины оштрафовал дочернюю компанию Сбербанка. Об этом сообщил украинский регулятор.

Сумма штрафа – 94,73 млн гривен, передает ТАСС.Э то около $3,3 млн. Причина – выявленные после проверки нарушения по отмыванию отходов. По данным Нацбанка, общая сумму рисковых транзакций составила более 3 млн гривен — $107 млн.

Отметим, в прошлом году Национальный банк Украины подал иски к бывшему совладельцу «Приватбанка» Игорю Коломойскому. Регулятор требовал погасить долги по пяти кредитам. Их выдали «Приватбанку» в 2008-2015 годах. Общая сумма – 10 млрд гривен.