Пограничники предупредили петербуржцев о заторах на границах И спрогнозировали пиковые часы

Пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти предупредило о заторах на пограничных пропускных пунктах. Соответствующее заявление ведомство сделало в четверг.

Пограничники отметили, что пассажиропоток более чем в два раза превышает пропускную способность пунктов, в пиковые часы – до трех раз. Ведомство представило прогноз с пиковыми нагрузками в автомобильных пунктах пропуска на границах. Пиковые нагрузки на выезде из России прогнозируются 3 и 4 января с 8:00 до 16:00 часов, по выезду из России – 6-8 января с 16:00 до 0:00 часов.

Отметим, пробки на границе России и Финляндии начали собираться 28 декабря. Автомобили ждали проверки около 1-2 часов. Тогда же пограничники опубликовали данные о предполагаемой перегрузке всех пунктов пропуска на границе Россия-Финляндия.