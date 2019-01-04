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04.01.19 / 11:13 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

«Петергоф» вошел в топ-10 мировых музеев

«Петергоф» вошел в топ-10 мировых музеев. Об этом сообщило аналитическое агентство «ТурСтат».

«Петергоф» в 2018 году посетили 5 млн человек. Он занял восьмое место в топе.

Организация представила рейтинг самым популярных музеев прошлого года. В него пошли музея Петербурга, Парижа, Лондона, Нью-Йорка и Пекина.

Добавим, в сентябре «Петергоф» выбрал подрядчика для реставрации Монплезира в Нижнем парке. Работы проведет ООО «РК Закомара». Стоимость – 74 млн рублей. Работы завершат в декабре 2020 года.

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