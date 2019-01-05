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05.01.19 / 16:16 Новости / Россия и мир

«Трансаэро» задолжал бывшим сотрудникам более 600 млн рублей

СК допросил 1,5 тыс. потерпевших

Авиакомпания «Трансаэро» задолжала 7 тыс. бывших сотрудников более 600 млн рублей. Об этом в субботу сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Наталья Федорова.

СК допросил 1,5 тыс. потерпевших, передает ТАСС. По словам Федоровой, ведется поиск всех сотрудников обанкротившейся компании для признания их потерпевшими по уголовному делу.

Кроме того, следствие изъяло имущество перевозчика на сумму около 500 млн рублей по делу о полной невыплате зарплаты более двух месяцев и растраты в особо крупных размерах. Задолженность на 46,5 млн рублей уже погашена. СК продолжает искать имущество компании, чтобы погасить за его счет задолженность.

Отметим, в конце августа прошлого года Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора авиакомпании Александра Бурдина. Его обвинили в том, что он не выплачивал работникам зарплаты. Бурдин должен был находиться под арестом два месяца с момента экстрадиции в Россию или задержания в другой стране. Обвиняемого объявили в международный розыск.

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