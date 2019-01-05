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05.01.19 / 10:38 Новости / Россия и мир / Экономика

В Госдуме опасаются роста профицита ликвидности из-за отложенных покупок ЦБ валюты

По итогам 2018 года профицит снизился

Фото АБН

В Госдуме опасаются роста профицита ликвидности из-за отложенной закупки Центробанком РФ иностранной валюты для министерства финансов РФ в полном объеме с 2019 по 2021 года. Об этом в субботу сообщил глава комитета нижней палаты парламента по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР).

По словам депутата, из-за приостановки покупки валюты по итогам прошедшего года снизится профицит ликвидности, передает ИА REGNUM. Рост профицита ликвидности может возобновиться после осуществления в полном объеме отложенных покупок валюты в 2019-2021 годах.

Отмечается, что профицит станет основой для роста инвестактивности банков и развития экономики страны только при согласованной работе разных направлений государственной экономполитики. При этом они должны ориентироваться на стабильный рост экономики, уточнили в комитете.

Отметим, в середине декабря 2018 года в ЦБ сообщили, что покупки валюты возобновятся с 15 января текущего года. Регулярные покупки будут осуществляться в рамках бюджетного правила. Инфляцию прогнозировалась с учетом этой информации, отметили в пресс-службе регулятора. По итогам 2018 года прогнозировалась инфляция на уровне 3,9%-4,2%.

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