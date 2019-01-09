Беглов распорядился выдать по лопате главам районов для борьбы со снегом Горожане жалуются на плохую уборку снега

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов распорядился выдать главам районов по лопате с надписью «лопата Беглова» для борьбы со снегом. Соответствующее заявление он сделал в среду.

Беглов отметил, что горожане жалуются на плохую уборку снега, хотя для организации работы были все возможности, пишет «Фонтанка». «У вас было время подготовиться и отремонтировать всю технику к зимнему периоду. Необходимые деньги, чтобы вывезти снег, есть. Ведь есть?», — обратился он к главе комитета по благоустройству Владимиру Рублевскому. Последний ответил, что есть, указав на ряд сложностей с уборкой снега, в частности, большое количество припаркованных автомобилей

Добавим, по данным комитета по благоустройству, с начала года с улиц Петербурга вывезли 250 тыс. куб. м снега. Это в пять раз больше в годовом выражении. В свою очередь в Жилищном комитете рассказали, что во время новогодних каникул внутриквартальные территории ежедневно убирали 470-600 единиц техники и 7-8 тыс. дворников.