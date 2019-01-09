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09.01.19 / 20:35 Новости / Петербург и Ленобласть

Беглов распорядился выдать по лопате главам районов для борьбы со снегом

Горожане жалуются на плохую уборку снега

Фото АБН

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов распорядился выдать главам районов по лопате с надписью «лопата Беглова» для борьбы со снегом. Соответствующее заявление он сделал в среду.

Беглов отметил, что горожане жалуются на плохую уборку снега, хотя для организации работы были все возможности, пишет «Фонтанка». «У вас было время подготовиться и отремонтировать всю технику к зимнему периоду. Необходимые деньги, чтобы вывезти снег, есть. Ведь есть?», — обратился он к главе комитета по благоустройству Владимиру Рублевскому. Последний ответил, что есть, указав на ряд сложностей с уборкой снега, в частности, большое количество припаркованных автомобилей

Добавим, по данным комитета по благоустройству, с начала года с улиц Петербурга вывезли 250 тыс. куб. м снега. Это в пять раз больше в годовом выражении. В свою очередь в Жилищном комитете рассказали, что во время новогодних каникул внутриквартальные территории ежедневно убирали 470-600 единиц техники и 7-8 тыс. дворников.

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