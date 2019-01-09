Фрегат «Адмирал Касатонов» вернулся в Петербург после испытаний в Балтийском море Испытания продолжат после улучшения погоды

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вернулся в Петербург после завершения первого этапа заводских ходовых испытаний в Балтийском море. Об этом в среду рассказал представитель ВМФ России Игорь Дыгало.

Во время испытаний специалисты проверили корабельные системы жизнеобеспечения, энергетики и живучести, автономную работу средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и другие показатели, передает ТАСС. Ожидается, что испытания продолжат после улучшения ледовой обстановки в Финском заливе.

Добавим, фрегат «Адмирал Касатонов» первый серийный корабль проекта 22350. Летом прошлого года в состав флота вошел головной корабль данного типа «Адмирал Горшков». В настоящее время строится еще два фрегата этой серии — «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков». Работы ведутся на «Северной верфи» в Петербурге.