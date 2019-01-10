Автовокзал Петербурга обслужил рекордные 50,6 тыс. пассажиров за новогодние праздники По итогам 2018 года – более 900 тыс. пассажиров

В период с 25 декабря по 8 января автовокзал Петербурга обслужил рекордные 50,6 тыс. пассажиров, что на 10% больше в годовом выражении. Об этом в четверг рассказали в СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

В организации добавили, что пик перевозок пришелся на 29 и 30 декабря. Пассажиропоток тогда составил порядка 6 тыс. человек в сутки, что в два раза превышает показатель обычного дня. Отмечается, что сбоев в расписании во время новогодних праздников не было.

Добавим, по итогам 2018 года автовокзал Петербурга обслужил более 914 тыс. пассажиров. В настоящее время отправление с вокзала осуществляется по 90 маршрутам. Перевозки выполняют более 70 компаний.