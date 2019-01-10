«Пулково» принял более 700 тыс. пассажиров в новогодние праздники Это на 16,3% больше год к году

Петербургский аэропорт «Пулково» обслужил более 709 тыс. пассажиров с 25 декабря по 8 января. Показатель вырос на 16,3% год к году, рассказали в пресс-службе аэропорта в четверг.

Наиболее популярными российскими направлениями стали Москва, Калининград, Сочи, Краснодар и Мурманск. Среди зарубежных направлений наибольшим спросом пользовались Минск, Тбилиси, Франкфурт-на-Майне, а также Лондон и Стамбул.

Добавим, по итогам 2018 года «Пулково» обслужил более 18 млн пассажиров, что на 11,8% больше в годовом выражении. Маршрутная сеть аэропорта в прошлом году включала 161 направление полетов. Регулярные рейсы из Петербурга выполняли 75 авиакомпаний.