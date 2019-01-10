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10.01.19 / 16:03 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербург от снега помогают убирать тонары

За сутки в городе собрали 47 тыс. куб. м снега

Фото комитета по благоустройству

В ночь на четверг убирать улицы Петербурга от снега помогали тонары. Об этом рассказали в городском комитете по благоустройству.

На большегрузах за раз можно вывезти до 34 куб. м снега, отметили в ведомстве. Всего за сутки с городских дорог вывезли 47 тыс. куб. м снега, а в уборке были задействованы более 1,1 тыс. единиц спецтехникики.

Добавим, по данным Северо-Западного УГМС, снег будет идти до конца этой недели. Так, в пятницу синоптики ожидают снегопады утром и днем, а в отдельных районах возможна метель. Во второй половине дня прогнозируется мокрый снег и налипание мокрого снега. Столбик термометра в течение суток 11 января будет колебаться от -8 до 0 градусов.

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