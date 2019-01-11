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11.01.19 / 14:32 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Число пострадавших от гололеда в Петербурге в январе выросло в два раза год к году

Накануне пострадали 88 человек

Фото ptzgovorit.ru

Число пострадавших от гололеда в Петербурге в январе текущего года выросло в два раза по сравнению с январем 2018 года. Об этом в пятницу сообщил главный врач городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков.

По мнению Бойкова, причина роста количества пострадавших от гололеда более снежная и холодная погода, чем в январе прошлого года. Главврач отметил, что 10 января получили травмы из-за гололеда 88 человек. В новогодние праздники в скорую по аналогичной причине обратились три раза, передает «Интерфакс» слова Бойкова.

Напомним, ранее в пятницу прокуратура Петербурга внесла представление организации, которая ответственна за уборку улиц и тротуаров от снега. Речь идет об СПб ГУДП «Центр». Прокуратура заявила, что из-за неочищенных тротуаров уже в Невском районе произошло четыре несчастных случая. Ведомство потребовало наказать виновных.

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