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11.01.19 / 20:43 Новости / Россия и мир / Экономика

Минэнерго: Россия начала снижать добычу нефти

В настоящее время сокращение составило чуть более 30 тыс. баррелей

Фото: infoportalrf.ru

Россия начала снижать добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом в пятницу журналистам рассказал глава Минэнерго Александр Новак.

Как передает «Прайм», в настоящее время добычу нефти снижают чуть более чем на 30 тыс. баррелей в сутки от уровня октября прошлого года. По словам министра, по итогам текущего месяца сокращение достигнет оговоренных 50 тыс. баррелей.

Отметим, в декабре Новак заявил, что Россия сократит добычу нефти до 552 млн т. Такое решение принято в связи со сделкой ОПЕК+. Тогда министр сообщил, что прогноз на 2019 год составляет 555-556 млн т.

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