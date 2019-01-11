Минэнерго: Россия начала снижать добычу нефти В настоящее время сокращение составило чуть более 30 тыс. баррелей

Россия начала снижать добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом в пятницу журналистам рассказал глава Минэнерго Александр Новак.



Как передает «Прайм», в настоящее время добычу нефти снижают чуть более чем на 30 тыс. баррелей в сутки от уровня октября прошлого года. По словам министра, по итогам текущего месяца сокращение достигнет оговоренных 50 тыс. баррелей.

Отметим, в декабре Новак заявил, что Россия сократит добычу нефти до 552 млн т. Такое решение принято в связи со сделкой ОПЕК+. Тогда министр сообщил, что прогноз на 2019 год составляет 555-556 млн т.