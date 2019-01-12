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12.01.19 / 13:59 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Петербургский депутат Четырбок поддержал реформирование портала «Наш Санкт-Петербург»

Он подписал петицию

Фото АБН

Петербургский депутат Денис Четырбок поддержал идею по реформированию портала «Наш Санкт-Петербург». Об этом он сообщил в субботу в своем Telegram-канале.

Четырбок уточнил, что поставил подпись под петицией за реформирование интернет-ресурса. По словам депутата, портал перестал выполнять главную задачу – учитывать мнению граждан. Ресурс наполнился сомнительными жалобами и работами из фотошопа вместо реальных фотографий о проделанной работе, считает Четырбок. «Подать жалобу лично гораздо легче, чем часами разбираться в неудобном интерфейсе. Так быть не должно. Человек должен беспрепятственно изложить свою позицию и максимально просто дойти до кнопки «Отправить», — заявил депутат.

Кроме этого, он отметил необходимость идентифицировать всех пользователей портала. Это уменьшит число сомнительных жалоб, уверен Четырбок.

Напомним, портал «Наш Санкт-Петербург» создан в 2014 году. Он предназначен для того, чтобы жители города могли подать жалобу. Чиновники обязаны просматривать их и реагировать.

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