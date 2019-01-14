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14.01.19 / 20:05 Новости / Россия и мир

Минкульт РФ назвал 10 самых популярных музеев на новогодних праздниках

Государственный Эрмитаж на пятом месте

Министерство культуры РФ составило рейтинг 10 самых популярных музеев в новогодние каникулы. Об этом в министерстве сообщили в понедельник.

Абсолютным лидером рейтинга стали музеи Московского Кремля. С 30 декабря по 8 января их посетили 85357 человек. На втором месте Третьяковская галерея. За каникулы в ней побывало 84886 человек. Тройку лидеров замыкает Владимиро-Суздальский музей заповедник с 60869 посетителями.

Следующим в рейтинге стал Государственный исторический музей – 47005 посетителей. А в Государственном Эрмитаже, оказавшемся на пятом месте, побывало 44852 гостя. Следом идут Новгородский музей-заповедник (44008), Русский музей (43416), музей-заповедник «Царское Село» (41910), Пушкинский музей (40254) и Тульский музей оружия (36069).

Добавим, всего за каникулы в федеральных музеях побывало около 860 тыс. человек. Наиболее активными посетители были 4 и 5 января. Рейтинг составлялся с помощью данных информационной системы «Учет продажи билетов» Минкульта РФ.

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