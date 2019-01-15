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15.01.19 / 14:46 Новости / Петербург и Ленобласть

В метрополитене Петербурга рассказали историю логотипа

Всегда был синим

Фото АБН

В Петербургском метрополитене рассказали, как перевозчик обрел нынешний логотип. Пост об это опубликован в официальном блоге метро во вторник.

По данным метрополитена, с момента создания подземки в Петербурге ее логотип был синим. Раньше буква была такой же, как в московском метро – остроконечной. Но с 1992 года государственные унитарные предприятия вышли из-под контроля министерства путей сообщения и стали относиться к администрации города Тогда логотип поменяли, но цвет остался прежним. «Синий символизирует удачу, вечность, доброту и небо», — говорят в метрополитене.

Новый логотип с выгнутыми «ножками» буквы М и острой серединкой символизирует тоннели и эскалаторы станций . Логотип зарегистрирован, он является товарным знаком метро.

Напомним, в декабре в метро рассказали, почему машинисты часто ходят с «гаечными ключами» в руках. В организации пояснили, что это не гаечные ключи, а реверсивные рукоятки. Реверсивные рукоятки разблокируют контроллер машиниста в кабине и задают направление движения поезда. Обратная сторона рукоятки является ключом, который закрывает торцевые двери, замки на диванах, люках и шкафах в вагонах.

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