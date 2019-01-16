Дзержинский райсуд выписал оператору «Пулково» штраф в 200 тыс. рублей за загрязнение реки Новой Накануне подобный иск рассматривал Московский районный суд

Дзержинский районный суд Петербурга оставил без изменений постановление Росприроднадзора по СЗФО по отношению к управляющей компании аэропорта «Пулково» и выписал штраф в размере 200 тыс. рублей в связи с загрязнением реки Новой. Об этом в среду сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

ООО «Воздушные ворота Северной стлицы» привлекли к административной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ – «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами». Росприроднадзор выписал постановление после инцидента, который произошел 23 августа.

«ВВСС» допустило нарушение по обращению с отходами противообледенительной жидкости на основе этиленгликоля. Как уточняют в суде, паспорт на отход противообледенительной жидкости не разработан, норматив образования и лимит на размещение на отход жидкости не установлены, учет отхода жидкости не ведется, а также допущен сброс отходов в реку.

Напомним, в ноябре 2018 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отменил штраф аэропорту «Пулково», назначенный комитетом по природопользованию. Комитет вынес постановление также о загрязнении реки Новая. Управляющая компания «Пулково» «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) обратилась в суд для обжалования претензии. При рассмотрении дела суд установил, что по закону РФ федеральный и региональный экологический надзор осуществляют различные органы с различным перечнем поднадзорных объектов. Кроме того, накануне, 14 января, Московский районный суд удовлетворил ходатайство «ВВСС» о неподсудности иска Росприроднадзора районному суду. Иск подан в ноябре 2018 года. Ранее также сообщалось, что на основании отбора проб Росприроднадзор рассчитал сумму нанесенного аэропортом вреда — 162 млн рублей.