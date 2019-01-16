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16.01.19 / 15:17 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

КГИОП согласовал воссоздание паромной переправы в Павловском парке

Работы планируют начать в текущем году

Фото КГИОП

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры согласовал воссоздание паромной переправы в Павловском парке. Об этом ведомство сообщило в среду.

Речь идет о реставрации двух пристаней у Висконтиева моста и создании парома. Комитет считает, что работы могут начать в текущем году. Сколько они продлятся, ведомство не уточняет.

В комитете заявили, что предполагается реставрация элементов пристани из чугуна и натурального камня. В частности, планируется воссоздать утраченные элементы, восстановить лестницы и устройство берегоукрепления. Сам паром сделают из металлических конструкций, которые снаружи будут отделаны деревом. Паром будет перемещаться вдоль тросов, натянутых между двух пристаней.

Отметим, паромная переправа в Павловском парке создана в 1824 году по проекту архитектора Карла Росси. Она перестала работать в начале 20 века. В 1945-1965 годах предпринимались попытки к реставрации переправ. В настоящий момент лестница и конструкции оснований пристаней находятся в аварийном состоянии, а прилегающие береговые откосы деформированы.

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