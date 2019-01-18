Саудовская Аравия планирует крупные инвестиции в нефтехимию в России А не только в газовую отрасль

Саудовская Аравия планирует вложить несколько миллиардов долларов в нефтехимическую отрасль в России. Об этом в пятницу в интервью местному телеканалу заявил министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны Халед аль-Фалих.

По словам аль-Фалиха, он вел переговоры с главой Российского фонда прямых инвестиций. Они говорили о расширении базы инвестиционных проектов и вложении новых инвестиций. По словам аль-Фалиха, в нефтехимической отрасли «существует почва для многообещающего будущего» (цитата по РИА Новости). Кроме того, Эр-Рияд рассказал о намерении России также выполнить крупные инвестиции в экономику страны Персидского залива.

Напомним, в декабре прошлого года глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Саудовская Аравия рассматривает возможность увеличить объем инвестиций в Россию. В настоящий момент вложения страны в экономику РФ исчисляются $2 млрд. В декабре состоялась встреча Путина с министром обороны Саудовском Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом.