Mazda подняла цены на авто в России Подорожание затронуло две модели

Компания Mazda подняла цены на две модели, представленные на российском рынке. Об этом накануне сообщает «Автостат» со ссылкой на мониторинг цен на новые автомобили, проведенный экспертами портала «Цена Авто».

В январе подорожали седаны и хэтчбеки Mazda3, а также седаны Mazda6 во всех комплектациях. В результате цены выросли на 13-72 тыс. рублей. При этом кроссоверы Mazda CX-5 и СХ-9 в настоящий момент сохранили прежние ценники, отмечают специалисты.

Добавим, по данным портала «Цена Авто», предыдущий рост цен на автомобили Mazda произошел в декабре 2018 года. Тогда компания подняла цены на 25-27 тыс. рублей. По подсчетам «Автостата», в прошлом году в России было продано более 31,68 тыс. Mazda. Год к году показатель вырос на 22%.