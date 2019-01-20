Mazda подняла цены на авто в России

Компания Mazda подняла цены на две модели, представленные на российском рынке. Об этом накануне сообщает «Автостат» со ссылкой на мониторинг цен на новые автомобили, проведенный экспертами портала «Цена Авто».
В январе подорожали седаны и хэтчбеки Mazda3, а также седаны Mazda6 во всех комплектациях. В результате цены выросли на 13-72 тыс. рублей. При этом кроссоверы Mazda CX-5 и СХ-9 в настоящий момент сохранили прежние ценники, отмечают специалисты.
Добавим, по данным портала «Цена Авто», предыдущий рост цен на автомобили Mazda произошел в декабре 2018 года. Тогда компания подняла цены на 25-27 тыс. рублей. По подсчетам «Автостата», в прошлом году в России было продано более 31,68 тыс. Mazda. Год к году показатель вырос на 22%.
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