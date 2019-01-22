Московская биржа закрылась разнонаправленно Индекс МосБиржи - 2468,73 пунктов; РТС - 1169,79 пунктов

Во вторник торги на Московской бирже завершились разнонаправленно. Индекс МосБиржи подрос на 0,02% и остановился на отметке 2468,73 пунктов. Индекс РТС опустился на 0,11% и составил к закрытию 1169,79 пунктов.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова считает, что торговая сессия пятницы откроется в небольшом минусе. «Сильным негативным сигналом для российского рынка выступает внешний фон, конкретно — падение основных американских фондовых индексов примерно на 1% в первые часы торговой сессии. Не добавляет оптимизма возобновившееся беспокойства по поводу затягивания торгового конфликта США и Китая», — отмечает эксперт.

Между тем цены на нефть снизились на 3% и направляются к отметке в $60 за баррель на фоне опасений о торможении спроса из-за замедления темпов роста мировой экономики. Аналитик полагает, что отметка в $60 за баррель выступает сильным психологическим уровнем и, скорее всего, цены на нефть не преодолеют эту планку.

Рубль незначительно ослаб на фоне падения нефтяных цен. Динамика пары USD/RUB может сохраниться около отметки 66,5 рублей за доллар в ближайшей перспективе. Пара EUR/RUB закрепится в диапазоне 75-76 рублей за евро.