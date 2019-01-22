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22.01.19 / 21:56 Банки / Новости / Россия и мир

«Промсвязьбанк» выдал кредиты ОПК на 130 млрд рублей

Эта работа продолжается

«Промсвязьбанк» подписал с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) соглашения о кредитах на общую сумму порядка 130 млрд рублей. Об этом во вторник рассказал председатель банка Петр Фрадков на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым.

По его словам, эта работа «активно продолжается». Фрадков отметил, что «Промсвязьбанк» полностью сформировал инфраструктуру для проведения расчетов по гособоронзаказу, а также штат специалистов. На данный момент банк сопровождает более 30% всех госконтрактов по гособоронзаказу России.

Добавим, в конце 2017 года Центробанк РФ забрал «Промсвязьбанк» на санацию. Затем на базе кредитной организации решили создать специальный банк для обслуживания гособоронзаказа. По словам Фрадкова, «Промсвязьбанку» удалось полностью восстановить свою финансовую стабильность, в настоящее время банк полностью соответствует требованиям ЦБ.

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