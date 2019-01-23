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23.01.19 / 20:11 Новости / Россия и мир / Финансы / Экономика

Московская биржа закрылась в плюсе

Индекс Мосбиржи - 2491,49 пункта; индекс РТС - 1186,51 пункта

Московская биржа в среду закрылась ростом основных индексов. Индекс Мосбиржи вырос на 0,92% и достиг уровня 2491,49 пункта.

Индекс РТС к закрытию увеличился на 1,43%. Он составил 1186,51 пункта.

Старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Анна Бодрова отметила, что индекс МосБиржи в среду побил рекорд января, и достиг уровня 2492 пунктов. Однако для достижения пика 3 октября 2018 года (2501 пункт) нужны дополнительные усилия. Краткосрочный диапазон колебаний по рублевому индикатору составляет 2475-2505 пунктов, по индексу РТС – 1180-1190 пунктов. Рынок забрался, пожалуй, слишком высоко, добавила аналитик.

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