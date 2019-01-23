Минфин разместил ОФЗ на 17,5 млрд из предложенных 30 млрд рублей Со сроком погашения в июле 2022 года и мае 2034 года

Министерство финансов РФ разместил на аукционе облигации федерального займа на общую сумму 17,5 млрд рублей вместе предложенных 30 млрд рублей. Об этом стало известно в среду из материалов на сайте министерства.



Первые ОФЗ серии 26209 со сроком погашения в июле 2022 года в среду были размещены на 10,017 млрд рублей. При этом предлагалось 20 млрд рублей. Цена отсечения составила 99,11% от номинала, а доходность по цене отсечения – 8,05% годовых. Спрос на облигации достиг 16 млрд рублей.

Затем ведомство разместило на аукционе облигации на 7,487 млрд рублей. Однако предлагалось 10 млрд. Срок погашениям по этим бумагам назначен на май 2034 года. Цена отсечения — 90,91% от номинала, а доходность по цене отсечения — 8,48% годовых. Спрос на бумаги составил 8,137 млрд рублей.

Напомним, ранее Минфин успешно разместил первый выпуск облигаций в этом году. Их общая сумма составила 30 млрд рублей. Сроки погашения — 28 февраля 2024 года и 23 мая 2029 года.