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23.01.19 / 16:52 Новости / Россия и мир

УФСБ в Крыму провело обыски у двух членов нацбатальона Украины

В рамках расследования уголовных дел

Территориальное управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю провело обыски по месту регистрации и проживания у двух членов незаконного нацбатальона Украины имени Номана Челебиджихана. Об этом в среду пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Это произошло в рамках расследования уголовных дел об участии в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства. Незаконная организация осуществляет свою деятельность в приграничных районах Херсонской области Украины.

Точное место проведения обысков сотрудники УФСБ не назвали. Однако в группе «Крымская солидарность» в Facebook сообщается, что территориальное ФСБ в 6:00 посетило дом Эвелины Арифовой в микрорайоне Фонтаны Симферополя. Обыск продолжался до 8:30, говорится в сообщении. Сотрудники ведомства изъяли планшет и через родителей передали подозреваемой повестку на 25 января. По словам Арифовых, их дочь в настоящее время находится на Украине.

Напомним, украинский батальон создал бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов. Батальон организовывал экономическую и энергетическую блокаду Крыма. Однако в среду задержан 24-летний житель Крыма, подозреваемый в участии в «батальоне имени Номана Челебиджихана».

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