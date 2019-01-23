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23.01.19 / 15:18 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть / Политика

ЗакС в I чтении проголосовал за бесплатный проезд 22 июня и 8 сентября для ветеранов войны

В добавление к 27 января и 8 и 9 мая

Законодательное собрание Петербурга проголосовало за бесплатный проезд для ветеранов Великой отечественной войны в две памятные даты – 22 июня и 8 сентября. Голосование состоялось в среду.

За инициативу проголосовали 46 депутатов, воздержавшихся и проголосовавших против не было. Одним из авторов законопроекта стала «единоросс» Елена Киселева, которая рассказала, что проект получил положительное заключение врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Предполагаемая сумма недополученных доходов составит 850 тыс. рублей, бюджет готов на такие траты.

Отметим, после представления законопроекта слово взял член фракции «Справедливая Россия» в петербургском ЗакСобрании Александр Егоров. Он высказал сожаление, что на законопроекты не распространяется закон об авторском праве, так как ранее он предлагал на рассмотрение парламента аналогичную инициативу. Но ее не допустили до I чтения.

Отметим, в настоящий момент ветераны ВОВ могут ездить в Петербурге бесплатно 27 января и 8 и 9 мая. Напомним, 22 июня – это День памяти и скорби. 8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда.

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