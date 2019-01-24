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24.01.19 / 19:08 Новости / Россия и мир / Экономика

«Газпром» решил уменьшить инвестиции на достраиваемые газопроводы

Фото АБН

«Газпром» решил уменьшить инвестиции на достраиваемые газопроводы. Об этом стало известно в четверг из данных организации по инвестиционной программе на 2019 год.

Согласно документу, «Газпром» решил выделить на газопровод «Сила Сибири» 147,5 млрд рублей. Из них на линейную часть компания запланировала потратить 117,1 млрд рублей.

На строительство «Северного потока – 2» направлено 53,175 млрд рублей. На «Турецкий поток» — 17,7 млрд рублей.

Отметим, в прошлом году размер инвестиций на строительство «Силы Сибири» составил 219 млрд рублей. На «Северный поток – 2» компания потратила 92,2 млрд рублей. На «Турецкий поток» — 172 млрд рублей.

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