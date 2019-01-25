Среднемесячная плата за страховку жилья в России составит 150 рублей

Ежемесячная плата за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций составит 150 рублей. Об этом накануне сообщил директор департамента Всероссийского союза страховщиков Андрей Знаменский.
Страхование также коснется и распространенных бытовых рисков, передает «Российская газета». Действие закона о страховании начнется летом текущего года.
Добавим, страхование жилья является добровольным. Программы будут разрабатывать региональные власти. Ущерб будет оцениваться по среднерыночной цене в регионе за квадратный метр. В случае возмещение ущерба властями, страховые компании передадут сумму страховки в региональный бюджет. При отказе от страхования компенсацию может выдать только государство.
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