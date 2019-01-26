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26.01.19 / 17:59 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Полиция Петербурга задержала участников «бессрочного протеста»

Один из участников держал плакат «Беглов, спасибо за бесплатный каток»

Фото АБН

Сотрудники петербургской полиции задержали участников «бессрочного протеста». Об этом в субботу сообщили в Группе помощи задержанным.

Всего задержано четыре человека, передает издание MR7. Правоохранительные органы заявили, что на действия активистов пожаловались граждане. Всех задержанных отвезли в 78-й отдел полиции.

Активисты организовали одиночные пикеты на Невском проспекте и Малой садовой улице. Акция направлена в поддержку движения «Открытая Россия» и против действующей власти. По информации издания, один из участников акции держал плакат с надписью «Беглов, спасибо за бесплатный каток».

Напомним, ранее у представителей «Открытой России» в Ростове-на-Дону прошли обыски. Правоохранительные органы осмотрели квартиры членов организации. Обыски организованы из-за уголовного дела. Его возбудили по статье об организации деятельности нежелательной в России организации.

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