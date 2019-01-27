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27.01.19 / 12:23 Новости / Россия и мир / Экономика

Экономика США потеряла $6 млрд из-за шатдауна — S&P

«Небольшое соглашение на Капитолийском холме», вероятно, отразится на уверенности бизнеса

Коллаж АБН

Экономика США потеряла по меньшей мере $6 млрд из-за частичной приостановки работы федерального правительства. Об этом накануне передает Reuters со ссылкой на данные S&P Global Ratings.

Вместе с тем, «небольшое соглашение на Капитолийском холме» отразится на настроениях на финансовых рынках и уверенности бизнеса, указывает агентство. Добавим, ранее президент США Дональд Трамп подписал документ о предоставление бюджетных средств для продолжения работы правительства на три недели.

Напомним, правительство США и некоторые бюджетные учреждения приостановили работу 22 декабря 2018 года. Причина – разногласия между Трампом и демократами о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. В результате частичное прекращение работы продлилось рекордные 35 дней. Сбой в работе затронул около 800 тыс. служащих.

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