Ленобласть высадит в лесах 30 млн сеянцев хвойных деревьев Пока они выращиваются в питомниках

Ленинградская область планирует высадить около 30 млн сеянцев хвойных пород деревьев. Об этом в понедельник рассказали в администрации региона.

В настоящее время они выращиваются в восьми областных питомниках. Ожидается, что деревья высадят весной 2019 года.

Добавим, по данным администрации Ленобласти, регион — один из лидеров среди субъектов России по лесовосстановлению. Для сохранения здоровья зеленых зон в 2018 году специалисты обследовали леса на территории порядка 13 тыс. га. Кроме того, они провели оздоровительные рубки аварийных деревьев, уборку неликвидной древесины и другие работы. Общий объем — 600 тыс. куб. м (около 6% расчетной лесосеки).