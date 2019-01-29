ЦБ уточнил параметры «ипотечных каникул» для россиян Можно будет оформить максимум на год

Россияне, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, смогут получить право на «ипотечные каникулы», но только по одному кредитному договору. Об этом во вторник рассказал первый зампред Центробанка РФ Сергей Швецов.

По его словам, совокупная максимальная продолжительность таких каникул составит год, цитирует «Прайм». «Но за один раз можно будет взять каникулы длиной не более шести месяцев», — уточнил Швецов.

Предполагается, что клиенты банка смогут брать «ипотечные каникулы» несколько раз в случае непредвиденных ситуаций. При этом, согласно предложению ЦБ, заемщик сам сможет решать, брать «полные каникулы» и не платить совсем или уменьшить сумму платежей на этот период.

Представитель регулятора отметил, что по опыту более 90% заемщиков «успешно преодолевают временные финансовые трудности и возвращаются в платежный график, если им предоставить такую возможность». Он добавил, что для введения в России «ипотечных каникул» не понадобится повышенных резервов банкам, поскольку временное приостановление платежей по таким кредитам не считается просрочкой.

Добавим, в конце прошлого года замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев назвал идею «ипотечных каникул» «хорошей», но требующей проработки. В частности, он указал на необходимость искать сбалансированное решение, которое будет учитывать интересы всех заемщиков.